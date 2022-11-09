Ингушские борцы-классики завоевали 24 медали на турнире в Ставрополе

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования собрали порядка 350 участников. По итогам выступления ингушские борцы завоевали 24 медали — 8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых.

Так, победителями турнира стали Точиев Абдул-Рахим, Мейриев Ахмед, Нальгиев Ислам, Аушев Хамзат, Дошлакхоев Сулейман, Нальгиев Исропил, Костоев Ибрагим, Пугоев Муслим.

Серебряные медали в активе у Вышегурова Хакима, Белхароева Адама, Евлоева Абдулы, Нальгиева Халида и Евлоева Малика.

Бронзовые награды выиграли Сейнароев Мухаммад, Сейнароев Саид, Албогачиев Илисхан, Балаев Мовлат-Гири, Дугиев Шахбулат, Дугиев Адам, Нальгиев Ахмед, Богатырев Ибрагим, Бочалов Ахмед, Евлоев Батрудин, Мошхоев Башир.

Отмечается, что 11 медалей в свой актив записали воспитанники спортклуба «Ади Ахмад», еще 13 медалей завоевали ингушские спортсмены, представляющие различные спортивные учреждения республики. Также отличились спортсмены физкультурно-оздоровительных комплексов сельских поселений Али-Юрт и Галашки.

Успешное выступление ингушских спортсменов прокомментировал президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

«Я очень доволен результатом, который показали наши спортсмены в Ставрополе. Сейчас особо заметной стала усиленная работа тренеров. Наши борцы часто выезжают и показывают хорошие результаты. Рад, что у нас растет хорошая смена, наша молодежь заявляет себя на турнирах с достойной конкуренцией и не отстает от своих сверстников из других субъектов страны», — сказал Белхороев.

В Минспорта региона особо отметили тренеров Дошхоклоева Ислама, Евлоева Османа, Костоева Магомеда и Богатырева Руслана.

Напомним, ответственным на турнире был назначен старший тренер клуба «Ади Ахмад» Арапханов Ислам.