Ингушские борцы показали лучший результат на турнире в Ставрополе

«Наши юные борцы пополнили копилку клуба девятью медалями», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, представители клуба завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали. Победителями турнира стали: Магомед-Басир Алиев, Магомед Евкуров, Магомед Муцольгов и Зелимхан Чаниев. Серебряной награды удостоился Абдурохман Чаниев. Бронзовые медали достались Амиру Тачиеву, Магомеду Султыгову, Адаму Гагиеву и Магомеду Сакалову.

Отметим, что открытый межрегиональный турнир, посвященный Дню города Ставрополя, проходил в столице края 25-26 сентября. Для участия в состязаниях в спортивном комплексе «Спартак» собрались 330 спортсменов 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения из регионов СКФО и Краснодарского края. Они разыграли в общей сложности 30 комплектов наград.

Победители и призеры турнира в каждой весовой категории получили медали, грамоты, кубки и ценные подарки.