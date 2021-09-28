Вольная борьба

Ингушские борцы показали лучший результат на турнире в Ставрополе

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Первое общекомандное место завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на турнире по вольной борьбе в Ставрополе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе клуба.

«Наши юные борцы пополнили копилку клуба девятью медалями», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, представители клуба завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали. Победителями турнира стали: Магомед-Басир Алиев, Магомед Евкуров, Магомед Муцольгов и Зелимхан Чаниев. Серебряной награды удостоился Абдурохман Чаниев. Бронзовые медали достались Амиру Тачиеву, Магомеду Султыгову, Адаму Гагиеву и Магомеду Сакалову.

Отметим, что открытый межрегиональный турнир, посвященный Дню города Ставрополя, проходил в столице края 25-26 сентября. Для участия в состязаниях в спортивном комплексе «Спартак» собрались 330 спортсменов 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения из регионов СКФО и Краснодарского края. Они разыграли в общей сложности 30 комплектов наград.

Победители и призеры турнира в каждой весовой категории получили медали, грамоты, кубки и ценные подарки.

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