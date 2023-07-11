Ингушские борцы стали лидерами по количеству медалей на соревнованиях в Грозном

На открытых соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения на призы клуба единоборств «Байсангур Беноевский» спортсмены ингушского клуба «Ади Ахмад» завоевали 11 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в турнире в Грозном приняли участие более 400 атлетов из регионов СКФО и ЮФО в 44 весовых категориях.

Победителями турнира в пяти весовых категориях стали Калиматов Хамзат (42 кг), Костоев Асламбек (45 кг), Костоев Ваха (55 кг), Дзайтов Мехди (60 кг), Латыров Ахмед (68 кг).

Серебро завоевали Мейриев Ахмед (32 кг), Сайнароев Мухаммад (32 кг), Белхароев Адам (62 кг).

На третью ступеньку пьедестала поднялись Дугиев Шахбулат (68 кг), Дугиев Адам (75 кг), Евлоев Хамзат (80 кг).

Комментируя выступление ингушских спортсменов в Грозном, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что растет отличная смена борцов классического стиля, которые уже неоднократно сумели подтвердить своё мастерство.

«Отрадно, что в очередной раз наши спортсмены, несмотря на серьезную конкуренцию и большое количество участников, завоевали такое внушительное количество медалей, пять из которых высшей пробы. Уверен, что за этими ребятами будущее ингушской спортивной борьбы. Несомненно, за этими победами стоит работа тренеров и поддержка основателя клуба „Ади Ахмад“ Алихана Харсиева — его поддержка очень важна, мы всегда ее получаем, и без этого нам было бы намного сложнее добывать эти победы для нашей республики, за что мы ему благодарны», — прокомментировал Белхороев.

Ответственным на соревнованиях был старший тренер клуба «Ади Ахмад» Ислам Арапханов. На турнир также выезжали старший тренер сборной республики по греко-римской борьбе Иса Оздоев и тренер клуба «Ади Ахмад» Ислам Хамхоев.