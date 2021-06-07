Борьба

Ингушские борцы успешно выступили на V Спартакиаде молодёжи России в Уфе

0

Ингушские атлеты успешно выступили на V Спартакиаде молодёжи России по спортивной борьбе в Уфе.

Ингушетию на соревнованиях представили шесть спортсменов. Как сообщил президент Федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев, золотую медаль в весовой категории до 82 кг завоевал Алан Амриев, в весе до 97 кг победителем стал Зелимхан Цуров.

Обладателями бронзовых медалей стали Мухаммад Евлоев (87 кг) и Исмаил Барахоев (67 кг). Все спортсмены представляют спортивный клуб «Ади Ахмад». Еще один ингушский спортсмен Адлан Амриев стал серебряным призером в весовой категории до 87 кг, спортсмен не боролся в финале, так как получил травму. Ответственный тренер — тренер высшей категории Алихан Арапханов.

«Считаю, что наши спортсмены отборолись неплохо, несмотря на то что команда не подводилась к этому старту, и мы провели всего лишь базовый ковровый сбор в Алуште. Следующий подводящий к молодежному первенству Европы тренировочный сбор мы проведем уже 16 июня. Предстоит большая работа, проведем разбор ошибок, которые спортсмены чаще всего допускают в борьбе. Хотел бы поздравить весь тренерский штаб с новыми достойными результатами», —цитирует Руслана Белхороева пресс-служба Минспорта Ингушетии.

На соревнованиях в Уфе вместе с командой присутствовали начальник сборной команды Ингушетии по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев и двукратный чемпион мира и Европы среди спортсменов до 23 лет Ислам Опиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Для проведения ГИА в школах Ингушетии развернуто 8 экзаменационных пунктов
Ислам Хазбиев стал двукратным победителем республиканского турнира по грэпплингу
В Ингушетии экологи научили детей сортировке мусора
Более 700 выпускников Ингушетии сдают ЕГЭ по профильной математике
Первое в СКФО художественно-ремесленное училище планируют создать в Ингушетии
Автор «Путеводителя по горной Ингушетии и предгорьям» Тимур Агиров презентовал свою книгу
В Ингушетии запланирован ряд памятных мероприятий к Дню памяти и скорби
В Ингушетии стартовал Международный экологический форум «MAGAS 2021»
Ингушские боксеры стали призерами чемпионата РОФСО «Юность России»
Жители Назрани останутся без газа из-за ремонтных работ
В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 