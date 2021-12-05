Вольная борьба

Ингушские борцы успешно выступили на Всероссийском турнире в Ставропольском крае

0

Представители СК «Чингиз» стали победителями и призером Всероссийского турнира по вольной борьбе, который проходил в Ставропольском крае. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства. «Команда из четырех спортсменов принесла в копилку клуба три «золота» и одну «бронзу», — сказал представитель клуба.

«Алихан Полонкоев (32кг), Зелимхан Чаниев (38кг) и Ислам Полонкоев (42кг) стали победителями турнира в своих весовых категориях. Бронзовой награды удостоился Абдул-Рахман Чаниев в весе до 44 кг», — уточнил он. Наставником юных чемпионов является Адам Чербижев.

Отметим, что Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в селе Кочубеевское Ставропольского края. Соревнования были посвящены памяти Виктора Выдорова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии реализуется шесть крупных инвестиционных проектов
Жителя Волгоградской области заставят вернуть обманом полученные деньги уроженки Ингушетии
Житель Ингушетии отправится на обязательные работы за ложный донос на полицейского
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть Интернет-площадки по продаже поддельных чеков на стройматериалы
В Ингушетии на два дня освободят от работы вакцинированных сотрудников с сохранением зарплаты
Двое представителей Ингушетии принимают участие в конкурсе «Лидеры России»
В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека
Люди с ограниченными возможностями заслуживают глубокого уважения за целеустремленность — Калиматов
В памятный день 19 юнармейцам Ингушетии вручили медали доблести III степени
День неизвестного солдата — дата, объединяющая народ, считает Глава Ингушетии
Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников

Главное

Яндекс.Метрика

 