Ингушские борцы успешно выступили на Всероссийском турнире в Ставропольском крае

По информации собеседника нашего издания, спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства. «Команда из четырех спортсменов принесла в копилку клуба три «золота» и одну «бронзу», — сказал представитель клуба.

«Алихан Полонкоев (32кг), Зелимхан Чаниев (38кг) и Ислам Полонкоев (42кг) стали победителями турнира в своих весовых категориях. Бронзовой награды удостоился Абдул-Рахман Чаниев в весе до 44 кг», — уточнил он. Наставником юных чемпионов является Адам Чербижев.

Отметим, что Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в селе Кочубеевское Ставропольского края. Соревнования были посвящены памяти Виктора Выдорова.