Ингушские борцы успешно выступили на Всероссийском турнире в Ставропольском крае
Представители СК «Чингиз» стали победителями и призером Всероссийского турнира по вольной борьбе, который проходил в Ставропольском крае. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства. «Команда из четырех спортсменов принесла в копилку клуба три «золота» и одну «бронзу», — сказал представитель клуба.
«Алихан Полонкоев (32кг), Зелимхан Чаниев (38кг) и Ислам Полонкоев (42кг) стали победителями турнира в своих весовых категориях. Бронзовой награды удостоился Абдул-Рахман Чаниев в весе до 44 кг», — уточнил он. Наставником юных чемпионов является Адам Чербижев.
Отметим, что Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в селе Кочубеевское Ставропольского края. Соревнования были посвящены памяти Виктора Выдорова.