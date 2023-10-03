Турнир

Ингушские борцы вольного стиля примут участие в международном турнире в Дагестане

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Борцы вольного стиля из Ингушетии выступят на международном турнире на призы серебряного призера Олимпийских игр Юсупа Абдусаламова в Ботлихе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, турнир в очередной, 12-й раз состоится в высокогорном дагестанском селе с 7 по 8 октября текущего года.

В соревнованиях изъявило желание участвовать более 200 борцов из республик Северо-Кавказского федерального округа, других регионов Российской Федерации, а также из государств Средней Азии и Азербайджана. Отмечается, что состязания пройдут в шести олимпийских весовых категориях.

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