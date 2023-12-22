Вольная борьба

Ингушские борцы вольного стиля стали призерами всероссийского турнира в Грозном

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Ингушские спортсмены стали призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного мастера спорта СССР Адлана Вараева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, двое воспитанников ДЮСШ сельского поселения Долаково завоевали на соревнованиях в Грозном бронзовые медали: Исмаил Сапралиев (48 кг) и Халит Шаухалов (51 кг). Тренируют юношей Беслан Ганиев и Юсуп Аксагов соответственно.

Отмечается, что в турнире приняли участие победители и призеры юношеских первенств мира, Европы и России. За 11 комплектов наград боролись 383 юных вольника.

Напомним, состязания в столице Чечни, впервые проведенные в 2017 году, посвящены памяти первого среди чеченцев обладателя олимпийской медали, серебряного призера Игр в Сеуле — 1988.

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