Ингушские борцы вольного стиля стали призерами всероссийского турнира в Грозном

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, двое воспитанников ДЮСШ сельского поселения Долаково завоевали на соревнованиях в Грозном бронзовые медали: Исмаил Сапралиев (48 кг) и Халит Шаухалов (51 кг). Тренируют юношей Беслан Ганиев и Юсуп Аксагов соответственно.

Отмечается, что в турнире приняли участие победители и призеры юношеских первенств мира, Европы и России. За 11 комплектов наград боролись 383 юных вольника.

Напомним, состязания в столице Чечни, впервые проведенные в 2017 году, посвящены памяти первого среди чеченцев обладателя олимпийской медали, серебряного призера Игр в Сеуле — 1988.