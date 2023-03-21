Вольная борьба

Ингушские борцы вольного стиля стали призёрами первенства России по спорту глухих

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Ингушские борцы вольного стиля стали призёрами первенства России по спорту глухих среди юношей 16-17 лет в городе Владимир Московской области

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 18 регионов страны.

По итогам борцовских состязаний серебряные медали завоевали Точиев Илез в весовой категории 60 кг, Кузьгов Михаил в весовой категории 65 кг. Обладателем бронзовой медали стал Полонкоев Ислам в весе 55 кг.

 

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