Борьба

Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на чемпионате СКФО среди студентов в Дагестане

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Одной золотой, двух серебряных и трёх бронзовых медалей добились ингушские спортсмены на чемпионате СКФО по вольной борьбе среди студентов в Дагестане. В общекомандном зачете сборная команда Ингушетии заняла третье место.

Очень успешно выступил на турнире спортсмен клуба «Кушт» Али Цокаев, ставший чемпионом в весовой категории до 74 кг, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Вторые места в весовых категориях до 79 кг и до 70 кг заняли Магомед-Башир Фаргиев (СК «Кушт») и Адам Гандалоев (СК «Кушт»).

Бронзовыми медалями копилку сборной Ингушетии пополнили Беслан Даурбеков в весе до 86 кг (СК «Кушт»), Магомед Марзиев в весе до 92 кг (СК «Кушт») и Мухаммед Ужахов в весовой категории до 97 кг из спортивной школы города Карабулака.

Напомним, медали турнира оспаривали порядка 100 спортсменов.

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