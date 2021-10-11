Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на чемпионате СКФО среди студентов в Дагестане
Одной золотой, двух серебряных и трёх бронзовых медалей добились ингушские спортсмены на чемпионате СКФО по вольной борьбе среди студентов в Дагестане. В общекомандном зачете сборная команда Ингушетии заняла третье место.
Очень успешно выступил на турнире спортсмен клуба «Кушт» Али Цокаев, ставший чемпионом в весовой категории до 74 кг, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Вторые места в весовых категориях до 79 кг и до 70 кг заняли Магомед-Башир Фаргиев (СК «Кушт») и Адам Гандалоев (СК «Кушт»).
Бронзовыми медалями копилку сборной Ингушетии пополнили Беслан Даурбеков в весе до 86 кг (СК «Кушт»), Магомед Марзиев в весе до 92 кг (СК «Кушт») и Мухаммед Ужахов в весовой категории до 97 кг из спортивной школы города Карабулака.
Напомним, медали турнира оспаривали порядка 100 спортсменов.