Борьба

Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на межрегиональном турнире в Ставрополе

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Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на межрегиональном турнире среди юниоров 2001-2003 г. р. и юношей 2004-2005, 2006-2007 г. р. в Ставрополе.

В соревнованиях во дворце спорта «Спартак» приняли участие порядка 200 борцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сборная команда Ингушетии завоевала на данном турнире восемнадцать медалей: восемь золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба федерации спортивной борьбы республики, победителями соревнований стали Ахмед Сакалов (86 кг), Али Цокаев (74 кг), Ахмед Ахильгов (46 кг), Исмаил Сакалов (75 кг), Абдула Торшхоев (58 кг), Алик Дзауров (61 кг), Идрис Муцольгов (52 кг), Алисхан Имагожев (44 кг).

Серебряные медали в активе у Беслана Даурбекова (86 кг), Ибрагима Баймурзиева (44 кг), Магомед-Башира Фаргиева (79 кг) и Тамерлана Коригова (62 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Мустафа Мержоев (70 кг), Адам Гандалоев (65 кг), Абдурахман Льянов (57 кг), Умар Кусиев (70 кг), Ибрагим Барахоев (52 кг), Ахмед Дзейгов (54 кг).

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