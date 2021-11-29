Вольная борьба

Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире в Грозном

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Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Асланбека Бисултанова в Грозном, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Открытый межрегиональный турнир собрал лучших борцов со всех регионов Северного Кавказа. По информации федерации спортивной борьбы Ингушетии, в турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 86 кг обладателем золотой награды стал представитель спортклуба «Кушт» Ахмед Сакалов, являющийся воспитанником тренера Бембулата Аушева. В финальной схватке он выиграл у спортсмена из Чеченской Республики со счетом 12:2.

Еще одно «золото» в весе до 79 кг своей команде принес воспитанник Асхаба Гагиева Али Цокаев, также представляющий СК «Кушт». Решающий поединок с представителем Чечни завершился со счетом 14:3 в пользу ингушского борца.

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