Вольная борьба

Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на международном турнире в Якутии

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Ингушские борцы вольного стиля завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали на международном турнире в честь олимпийского чемпиона Павла Пинигина в Якутске.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования проводились среди спортсменов до 16 лет.

Турнир на призы компании «Железные дороги Якутии» собрал более 500 участников до 16 лет из различных субъектов России, а также стран ближнего зарубежья. Ингушетию на турнире представляли четыре спортсмена.

Соревнования проходили в 17 весовых категориях, в двух из них ингушские борцы сумели выиграть медали. Так, в весе до 55 кг, где участвовали 32 борца, второе место занял представитель клуба «Вольник» Чаниев Шамиль. Бронзовую медаль в весе до 48 кг выиграл спортсмен клуба «Чингиз» Чаниев Зелимхан.

Отмечается, что ответственным тренером на соревнованиях был Чербижев Адам.

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