Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на всероссийских соревнованиях в Хасавюрте
Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях среди юниоров до 21 года на призы заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Мурада Умаханова.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Хасавюрт, в них приняли участие 254 борца.
Так, Магомед-Башир Ханиев (УОР Хасавюрта, СК «Чингиз») занял первое место в весовой категории до 70 кг. Али Цокаев (СК «Кушт») также поднялся на первую ступеньку пьедестала в весовой категории до 79 кг.
Кроме того, Магомед-Тагир Ханиев (УОР Хасавюрта, СК «Кушт») также стал победителем этих соревнований в весовой категории до 86 кг.