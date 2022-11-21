Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на всероссийских соревнованиях в Хасавюрте

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Хасавюрт, в них приняли участие 254 борца.

Так, Магомед-Башир Ханиев (УОР Хасавюрта, СК «Чингиз») занял первое место в весовой категории до 70 кг. Али Цокаев (СК «Кушт») также поднялся на первую ступеньку пьедестала в весовой категории до 79 кг.

Кроме того, Магомед-Тагир Ханиев (УОР Хасавюрта, СК «Кушт») также стал победителем этих соревнований в весовой категории до 86 кг.