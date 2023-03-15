Вольная борьба

Ингушские борцы вольного стиля завоевали путевки на юношеское первенство России

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Ингушские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы, победителем в весовой категории до 45 кг стал Зелимхан Чаниев, выигравший в финале у Давида Ваниева из Северной Осетии.

Бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг завоевал Халит Шаухалов. В шаге от пьедестала остановились Исмаил Сапралиев и Ахмед Ахильгов, занявшие пятые места первенства СКФО.

По итогам состязаний ингушские юноши завоевали 2 медали и четыре путевки на первенство России, которое состоится в подмосковном Наро-Фоминске с 10 по 13 апреля.

 

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