Ингушские борцы вольного стиля завоевали путевки на юношеское первенство России

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы, победителем в весовой категории до 45 кг стал Зелимхан Чаниев, выигравший в финале у Давида Ваниева из Северной Осетии.

Бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг завоевал Халит Шаухалов. В шаге от пьедестала остановились Исмаил Сапралиев и Ахмед Ахильгов, занявшие пятые места первенства СКФО.

По итогам состязаний ингушские юноши завоевали 2 медали и четыре путевки на первенство России, которое состоится в подмосковном Наро-Фоминске с 10 по 13 апреля.