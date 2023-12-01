Ингушские борцы завоевали девять медалей на межрегиональном турнире в Грозном

Отмечается, что соревнования были приурочены к Международному дню солидарности с палестинским народом.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, атлеты из региона завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Так, победителями турнира стали Мейриев Магомед (30 кг), Сайнароев Магомед (32 кг), Костоев Асланбек (48 кг), Латыров Ахмед (75 кг). Серебряные медали выиграли Хакиев Малик (55 кг), Баркинхоев Рахим (60 кг). Бронза в активе у Мейриева Ахмеда (32 кг), Албагачиева Илисхана (45 кг), Гандарова Ислама (42 кг).

Напомним, ответственным на соревнованиях был старший тренер СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.