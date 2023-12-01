Борьба

Ингушские борцы завоевали девять медалей на межрегиональном турнире в Грозном

0

Ингушские спортсмены завоевали девять медалей на открытом межрегиональном турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения на призы клуба спортивных единоборств «Байсангур Беноевский».

Отмечается, что соревнования были приурочены к Международному дню солидарности с палестинским народом.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, атлеты из региона завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Так, победителями турнира стали Мейриев Магомед (30 кг), Сайнароев Магомед (32 кг), Костоев Асланбек (48 кг), Латыров Ахмед (75 кг). Серебряные медали выиграли Хакиев Малик (55 кг), Баркинхоев Рахим (60 кг). Бронза в активе у Мейриева Ахмеда (32 кг), Албагачиева Илисхана (45 кг), Гандарова Ислама (42 кг).

Напомним, ответственным на соревнованиях был старший тренер СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить членов ОПГ за оборот свыше 3,3 кг наркотиков
Ингушские борцы стали призерами всероссийских соревнований в Нальчике
Пять человек пострадали в автоаварии в Ингушетии
Жителя Ингушетии осудили за повторное вождение в алкогольном опьянении
В парламенте Ингушетии обсудили проблемы участников СВО из республики
В Сунженском районе Ингушетии провели круглый стол на тему сохранения народных адатов
В селе Пседах Ингушетии фонд «Сафмар» завершил реконструкцию местного кладбища
Жительница Чечни в Ингушетии получила условный срок за махинации с материнским капиталом
Ингушский борец Адам Белхороев завоевал бронзовую медаль на первенстве Ростова-на-Дону
Художница из Санкт-Петербурга передала в дар музею ИЗО Ингушетии два портрета
Жители Назрани положительно оценили работу МВД по Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 