Особенно Белхороев отметил достижения на юниорских и юношеских чемпионатах России, мира и Европы, на которых представители Ингушетии завоевали двенадцать золотых, шесть серебряных и двадцать бронзовых медалей, отмечается на странице министерства спорта региона в Instagram.

«Эти результаты стали возможными благодаря продуктивной работе тренерских кадров региональной федерации спортивной борьбы, поддержке министерства спорта Республики Ингушетия и слаженной работе руководящего состава федерации. Все спортивные старты в регионе прошли на хорошем организационном и спортивном уровне, однако в этом плане еще есть, над чем работать», — сказал президент федерации.

Он заметил, что 2022 году все, кто причастен к подготовке ведущих спортсменов республики, должны приложить максимум усилий для того, чтобы как можно больше борцов в предстоящем спортивном сезоне выступали на всероссийских и международных аренах.

Белхороев также высказал слова благодарности за поддержку министру спорта Али Дошхоклоеву, директору ЦСП РИ Джамбулату Торшхоеву, первым вице-президентам федерации Амиру Ярыжеву, Тамерлану Ведзижеву, вице-президентам федерации, старшим тренерам сборных республики по спортивной борьбе, спортивным судьям, меценату и вице-президенту федерации спортивной борьбы России Алихану Харсиеву, Баширу Куштову, Магомеду-Али Евлоеву и всем, кто поддерживает развитие спортивной борьбы в Ингушетии.