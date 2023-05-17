ММА

Ингушские бойцы ММА готовятся к чемпионату России в Ханты-Мансийске

0
Фото: Минспорта РИ

На базе спортивно-тренировочного центра «Мужичи» под руководством Вахи Шанхоева, президента Федерации ММА республики, проходят интенсивные учебно-тренировочные сборы с ингушскими бойцами смешанных боевых единоборств.

Как сообщили в Минспорта региона, ребята готовятся к чемпионату России, который пройдет с 31 мая по 4 июня в городе Ханты-Мансийске, и упорно тренируются каждый день, чтобы достичь максимальной формы и победить на соревнованиях.

В рамках сборов проводятся тренировки по различным дисциплинам, таким как бокс, кикбоксинг, грэпплинг, самбо и другие. Команда тренеров и специалистов по физической подготовке работает над техническими и физическими навыками бойцов, а также помогает им развивать стратегическое мышление и психологическую устойчивость.

Надеемся, что все усилия бойцов и тренеров не пропадут зря, и они покажут лучший результат на чемпионате России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоялось открытие чемпионата СКФО по шахматам среди мужчин и женщин
В Ингушетии привлекли к ответственности мать из-за находившегося на подоконнике ребенка
В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года
Ингушские спортсмены попали в основной состав юниорской сборной России по кикбоксингу
В Назрани провели интеллектуальную игру между школьниками
В Ингушетии при спецоперации выявили нелегальных «оружейников»
В двух населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет
Горский кадетский корпус в Ингушетии отмечает свое 29-летие
Школьник из Ингушетии вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
В школах Ингушетии проводят учебные сборы допризывной молодежи
Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля»

Главное

Яндекс.Метрика

 