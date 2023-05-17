Ингушские бойцы ММА готовятся к чемпионату России в Ханты-Мансийске

Как сообщили в Минспорта региона, ребята готовятся к чемпионату России, который пройдет с 31 мая по 4 июня в городе Ханты-Мансийске, и упорно тренируются каждый день, чтобы достичь максимальной формы и победить на соревнованиях.

В рамках сборов проводятся тренировки по различным дисциплинам, таким как бокс, кикбоксинг, грэпплинг, самбо и другие. Команда тренеров и специалистов по физической подготовке работает над техническими и физическими навыками бойцов, а также помогает им развивать стратегическое мышление и психологическую устойчивость.

Надеемся, что все усилия бойцов и тренеров не пропадут зря, и они покажут лучший результат на чемпионате России.