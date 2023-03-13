ММА

Ингушские бойцы ММА прошли отбор на первенство России в городе Сочи

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Ингушские спортсмены стали победителями и призерами первенства СКФО по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет в Чечне.

Как сообщили в Минспорта региона, Ингушетию представляли 15 спортсменов из разных клубов. На соревнованиях с командой находился советник министра по физической культуре и спорту, президент Федерации смешанных единоборств республики Ваха Шанхоев.

По итогам состязаний золото завоевал Дудургов Алисхан (77 кг). Вторыми стали Дзауров Тамерлан (77 кг) и Арчаков Ахмед (84 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Картоев Гилани (57 кг), Арсамаков Магомед (93 кг), Евлоев Азамат (61,2 кг), Плиев Адам (93 кг) и Аушев Ислам (48 кг).

Финалисты турнира поедут на первенство России, которое пройдёт 26-28 апреля в городе Сочи.

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