ММА

Ингушские бойцы ММА успешно выступили на чемпионате России в Краснодаре

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Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по ММА «Профайт Микс Джитсу» в Краснодаре.

В соревнованиях в спортивном центре «Ред Фокс» приняли участие 300 спортсменов из различных регионов России. Ингушетию на прошедшем чемпионате представляли воспитанники бойцовского клуба «Панчер».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, медали высшей пробы завоевали Умар Эльджаркиев, Илез Цечоев, Сайфула Бузуртанов, Рустам Дзангиев, Анзор Дидигов, Саид Евлоев, Заурбек Гуражев, Алим Мережков, Шамиль Галаев, Сулейм Толдиев, Абдул-Малик Цечоев, Амир Толдиев, Ислам Кадзоев и Магомед Цечоев.

Бронзовые медали в активе у Алима Дидигова, Джамбулата Галаева, Магомед-Амина Толдиева, Мухаммада Галаева и Мухаммада Цечоева. Бронзовым медалистом также стал Абдул-Малик Бузуртанов.

Тренируются спортсмены во дворце спорта «Магас» под руководством Ислама Ахильгова.

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