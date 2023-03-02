Ингушские бойцы ММА выиграли свои профессиональные поединки на турнире ACA 152

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», состязания прошли в городе Грозном (Чеченская Республика).

Отмечается, что Абубакар Местоев одержал победу над Владимиром Пальченковым. Юнус Евлоев одолел бразильца Жозе Алешандре. Оба ингушских спортсмена выиграли свои поединки единогласным решением судей.