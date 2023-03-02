Ингушские бойцы ММА выиграли свои профессиональные поединки на турнире ACA 152
Ингушские бойцы смешанного стиля выиграли свои профессиональные поединки на Международном профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам ACA 152.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», состязания прошли в городе Грозном (Чеченская Республика).
Отмечается, что Абубакар Местоев одержал победу над Владимиром Пальченковым. Юнус Евлоев одолел бразильца Жозе Алешандре. Оба ингушских спортсмена выиграли свои поединки единогласным решением судей.