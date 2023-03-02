ММА

Ингушские бойцы ММА выиграли свои профессиональные поединки на турнире ACA 152

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Юнус Евлоев, Абубакар Местоев (слева направо)

Ингушские бойцы смешанного стиля выиграли свои профессиональные поединки на Международном профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам ACA 152.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», состязания прошли в городе Грозном (Чеченская Республика).

Отмечается, что Абубакар Местоев одержал победу над Владимиром Пальченковым. Юнус Евлоев одолел бразильца Жозе Алешандре. Оба ингушских спортсмена выиграли свои поединки единогласным решением судей.

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