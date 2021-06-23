Ингушские бойцы успешно выступили на турнире по смешанным единоборствам в Хасавюрте
14 медалей различного достоинства завоевали представители Ингушетии на проходившем накануне в чеченском Хасавюрте турнире по микс-комбат, сообщил нашей газете руководитель региональной Федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов.
«Пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды завоевали наши ребята на соревнованиях в Чеченской Республике», — сказал он.
По информации собеседника, победителями состязаний стали Илез Шаухалов, Ибрагим Барахоев, Магомед-Саид Нальгиев, Али Горданов и Рахман Нальгиев. Руслан Барахоев, Муслим Ужахов, Магомед Цечоев, Хамзат Тумгоев и Мурад Пошев удостоились «серебра». «Бронза» на счету Адама Шаухалова, Алаудина Барахоева, Ибрагима Льянова и Ислама Темурзиева.
Отметим, что открытый чемпионат и первенство лиги OFC проходили в Хасавюрте накануне. Награды турнира оспаривали порядка 200 бойцов из разных регионов страны.