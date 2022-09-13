Ингушские депутаты подключились к расследованию гибели мальчика в больнице

«На совещании в Народном собрании обсудили резонансную тему, связанную с гибелью 7-летнего мальчика. Было отмечено, что соответствующие структуры проверят качество оказания медпомощи семилетнему мальчику, который скончался в городской больнице Малгобека», — сказал представитель законодательного органа.

По его словам, спикер парламента республики Магомет Тумгоев поручил комитету по здравоохранению и социальной политике подготовиться к проведению заслушивания отчета руководства Минздрава региона на ближайшем заседании Народного собрания.

«Мы не можем оставаться в стороне и просто наблюдать за происходящим, являясь народными избранниками. Необходимо наше активное участие во всех вопросах, волнующих наших граждан», — привёл газете «Ингушетия» слова Тумгоева представитель парламента.

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видеообращение жителя ингушского села Новый Редант Алихана Харсиева, который обвинили врачей из малгобекской больницы в смерти его семилетнего сына, получившего перелом ноги при падении с турника в конце августа.

По мнению отца, он страдал от боли, была тошнота, а также опухла травмированная нога. При повторном обследовании врачи нашли у него перелом и наложили гипс, выписали лекарство от тошноты. Но назначенное лечение не помогло. Некоторые посчитали, что у него аппендицит, другие заявили о внутренних повреждениях. Операцию отложили, в результате ребенок умер на операционном столе.

При этом в выписке из медучреждения написали, что мальчик умер от «сердечной недостаточности», а также указали отказ от госпитализации.