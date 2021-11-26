Закон

Ингушские депутаты приняли закон об упразднении Конституционного суда республики

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Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект об упразднении Конституционного суда в республике в третьем окончательном чтении, сообщили нашему изданию в региональном парламенте.

«В процессе пленарного заседания в третьем чтении был принят проект закона региона «О поправках к Конституции Республики Ингушетия», — сказал представитель законодательного собрания.

КС Ингушетии начал работу с 1 января 2010 года.

Как заявлял накануне председатель Конституционного суда региона Аюп Гагиев, с депутатами достигнута договореннность о том, что упразднение суда может произойти в течение 2022 года в сроки и порядке, которые будут согласованы при принятии соответствующего республиканского закона.

По его словам, при этом необходимо соблюсти требования закона о предоставлении соответствующих гарантий и компенсаций судьям и работникам аппарата суда.

Гагиев напомнил, что ст. 118 Конституции России (в новой редакции) не предусматривает наличие региональных конституционных судов в судебной системе страны. Федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 года устанавливает, что существующие конституционные (уставные) суды субъектов подлежат упразднению до 1 января 2023 года.

17 регионов РФ уже упразднили Конституционные суды.

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