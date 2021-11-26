Ингушские депутаты приняли закон об упразднении Конституционного суда республики

«В процессе пленарного заседания в третьем чтении был принят проект закона региона «О поправках к Конституции Республики Ингушетия», — сказал представитель законодательного собрания.

КС Ингушетии начал работу с 1 января 2010 года.

Как заявлял накануне председатель Конституционного суда региона Аюп Гагиев, с депутатами достигнута договореннность о том, что упразднение суда может произойти в течение 2022 года в сроки и порядке, которые будут согласованы при принятии соответствующего республиканского закона.

По его словам, при этом необходимо соблюсти требования закона о предоставлении соответствующих гарантий и компенсаций судьям и работникам аппарата суда.

Гагиев напомнил, что ст. 118 Конституции России (в новой редакции) не предусматривает наличие региональных конституционных судов в судебной системе страны. Федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 года устанавливает, что существующие конституционные (уставные) суды субъектов подлежат упразднению до 1 января 2023 года.

17 регионов РФ уже упразднили Конституционные суды.