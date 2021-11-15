Ингушские депутаты считают необходимым проводить совместное патрулирование силовиков двух республик в Пригородном районе

«Вопрос совместного патрулирования на „Черменском“ посту уже поднимался мной в 2020 году. По существу вопроса будет подготовлено мотивированное письмо на имя министра внутренних дел РФ с ходатайством о введении совместных с сотрудниками МВД по Ингушетии патрулей на территории Пригородного района», — написал ингушский депутат на своей странице в соцсети «Интстаграм».

По его мнению, эта мера позволит предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию на «спорной» территории Пригородного района.

«Вместе с коллегой Зелимханом Хаштыровым навестил в больнице одного из пострадавших в конфликте 10 ноября, Котиева Ахмеда. Фотографии, которые я выкладываю, могут сказать больше, чем любое описание произошедшего. И, как мы знаем, за неделю это уже вторая провокация, где пострадали молодые ребята ингушской национальности. Одно ясно: уже сейчас проводимой работой местное население недовольно», — пишет депутат ингушского парламента.

Как сообщил первый вице-премьер республики Магомед Евлоев, ситуация находится на ежедневном контроле у Главы Ингушетии. Правоохранительные органы по факту драки со стрельбой проводят проверку.

«Вместе с депутатами Народного собрания Гилани Калиматовым, Сулейманом Муталиевым и министром сельского хозяйства Магомедом Гагиевым проведали в республиканской больнице Ахмеда Котиева. Побывали в гостях и у Тангиева Джамала в селе Мочкъий-Юрт, они оба пострадали в конфликте 10 ноября на автозаправочной станции, расположенной на Карцинском шоссе», — написал Евлоев на своей странице в соцсетях.

Зампред правительства считает, что главное в такой ситуации — не вестись на всякого рода провокации, а любые противоречия и нарушения прав решать в рамках закона.

По данным МВД по Северной Осетии, 10 ноября в дежурную часть УМВД России по Владикавказу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на Карцинском шоссе между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента было применено травматическое оружие.

Полицейские задержали зачинщиков противоправных деяний. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 21 до 30 лет. Изъятое травматическое оружие направлено на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Также правоохранители совместно с заинтересованными службами провели профилактическую работу с участниками инцидента, в том числе с членами их семей, по недопущению в дальнейшем противоправных действий.