Ингушские дети отправили своим сверстникам из Запорожской области открытки с пожеланиями мира и добра
Кружковцы Дома культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района сделали своими руками открытки дружбы для своих сверстников из Токмакского района Запорожской области, рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества.
Воспитанники кружков ДПИ и ИЗО провели немало времени, создавая открытки с искренними пожеланиями мира, добра, счастья и здоровья. Как отметил собеседник, в каждое свое творение дети вложили частичку своей души.
«Открытки, с такой любовью изготовленные ребятами, представляют собой маленькие произведения искусства. На них можно увидеть разнообразные узоры, цветы, животных и природу. Но главное — это пожелания, написанные на открытках. Они отражают самые светлые чувства, которые юные авторы хотят передать своим сверстникам», — рассказал собеседник.
Он добавил, что дети надеются, что их открытки станут приятным сюрпризом для тех, кому они адресованы.