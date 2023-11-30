Сотрудничество

Ингушские дети отправили своим сверстникам из Запорожской области открытки с пожеланиями мира и добра

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Кружковцы Дома культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района сделали своими руками открытки дружбы для своих сверстников из Токмакского района Запорожской области, рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества.

Воспитанники кружков ДПИ и ИЗО провели немало времени, создавая открытки с искренними пожеланиями мира, добра, счастья и здоровья. Как отметил собеседник, в каждое свое творение дети вложили частичку своей души.

«Открытки, с такой любовью изготовленные ребятами, представляют собой маленькие произведения искусства. На них можно увидеть разнообразные узоры, цветы, животных и природу. Но главное — это пожелания, написанные на открытках. Они отражают самые светлые чувства, которые юные авторы хотят передать своим сверстникам», — рассказал собеседник.

Он добавил, что дети надеются, что их открытки станут приятным сюрпризом для тех, кому они адресованы.

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