Ингушские дети отправили своим сверстникам из Запорожской области открытки с пожеланиями мира и добра

Воспитанники кружков ДПИ и ИЗО провели немало времени, создавая открытки с искренними пожеланиями мира, добра, счастья и здоровья. Как отметил собеседник, в каждое свое творение дети вложили частичку своей души.

«Открытки, с такой любовью изготовленные ребятами, представляют собой маленькие произведения искусства. На них можно увидеть разнообразные узоры, цветы, животных и природу. Но главное — это пожелания, написанные на открытках. Они отражают самые светлые чувства, которые юные авторы хотят передать своим сверстникам», — рассказал собеседник.

Он добавил, что дети надеются, что их открытки станут приятным сюрпризом для тех, кому они адресованы.