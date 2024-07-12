Мэр Назрани Урусхан Евлоев встретился с представителями Альфа-Банка

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, банк позиционирует себя, как одна из самых технологичных финансовых структур. Светлана Федина подчеркнула, что банк готов к сотрудничеству, в том числе к популяризации и внедрению эквайринга в Назрани.

В свою очередь, градоначальник Урусхан Евлоев отметил, что в настоящее время администрация города нацелена на увеличение налоговых поступлений в муниципальный бюджет и легализацию теневого бизнеса, поэтому она заинтересована в партнерских отношениях с Альфа-Банком.