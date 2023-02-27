Ингушские дети стали участниками всероссийской акции «Широкая Масленица»

Так, семилетний Мухаммед-Амин Гелисханов и его пятилетняя сестра Сара из села Долаково Назрановского района изготовили масленичное чучело и выучили стихи о древнем славянском празднике. А школьница из села Пседах Малгобекского района Самия Солтукиева рассказала стих Натальи Обинякиной «Масленица».

По словам собеседника, акция, направленная на популяризацию традиционной культуры российских народов, прошла с 20 по 26 февраля в рамках образовательного проекта «Культура для школьников».