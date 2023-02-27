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Ингушские дети стали участниками всероссийской акции «Широкая Масленица»

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Ингушские ребята стали участниками всероссийской акции «Широкая Масленица», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества.

Так, семилетний Мухаммед-Амин Гелисханов и его пятилетняя сестра Сара из села Долаково Назрановского района изготовили масленичное чучело и выучили стихи о древнем славянском празднике. А школьница из села Пседах Малгобекского района Самия Солтукиева рассказала стих Натальи Обинякиной «Масленица».

По словам собеседника, акция, направленная на популяризацию традиционной культуры российских народов, прошла с 20 по 26 февраля в рамках образовательного проекта «Культура для школьников».

 

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