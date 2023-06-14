Ингушские девятиклассники сдают ОГЭ по литературе, физике, географии, информатике

Как сообщили в министерстве образования региона, в республике организован один пункт проведения экзамена. На сдачу этих предметов заявлено 54 участника. Из них на физику заявлено 2 человека, информатику — 11, географию — 25, литературу — 16.

Напомним, основной государственный экзамен в республике проходит в период с 24 мая по 17 июня. Резервные дни пройдут с 26 июня по 1 июля 2023 года.