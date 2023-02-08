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Ингушские добровольцы отправились в пострадавшие от землетрясения районы Турции

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Минувшей ночью, 7 февраля, ингушские добровольцы из пяти человек отправились в эпицентр землетрясения в Турции, провинцию Кахраманмараш. Об этом газете «Ингушетия» сообщил один из добровольцев Магомед Богатырев.

«Ночью на автомобиле мы выехали из Стамбула в эпицентр землетрясения в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш. Под завалами находятся тысячи человек. Также, по предварительным данным, 5-7 ингушских семей, которые проживают в этом городе, не выходят на связь», — сказал Магомед Богатырев.

По его словам, до места ЧП ехать им осталось около 12 часов.

Напомним, 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции на границе с Сирией произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным на 8 февраля, число погибших в Турции в результате землетрясений уже возросло до 6234, пострадали 37 011 человек.

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