Ингушские добровольцы отправились в пострадавшие от землетрясения районы Турции

«Ночью на автомобиле мы выехали из Стамбула в эпицентр землетрясения в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш. Под завалами находятся тысячи человек. Также, по предварительным данным, 5-7 ингушских семей, которые проживают в этом городе, не выходят на связь», — сказал Магомед Богатырев.

По его словам, до места ЧП ехать им осталось около 12 часов.

Напомним, 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции на границе с Сирией произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным на 8 февраля, число погибших в Турции в результате землетрясений уже возросло до 6234, пострадали 37 011 человек.