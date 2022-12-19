Ингушские дорожники запланировали реконструкцию 50 км дорог в 2023 году

«Как сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову руководитель Минавтодора Батыр Хаматханов, дорожники намерены привести в надлежащее состояние переход через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» (объект, переходящий на 2024 год), а также через Сунжу на отрезке «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» (объект, переходящий с 2022 года)», — сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, в плане значится капитальный ремонт полотна «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» длиной 3,8 км (2-й этап), реконструкция автодороги на улице Горчханова в Магасе протяженностью 1,53 км, покрытия проезжей части на улице Центральной в Назрани — 4,5 км и др.

Калиматов отдельно подчеркнул важность завершения мостовой конструкции в Экажево и восстановления полотна, связывающего Горагорск и Зязиков-Юрт.

«Мост находится у мечети, это место важное для жителей села, наша задача — повысить комфорт передвижения на данном участке, тем более что там оживленный трафик не только по пятницам. Также важно сделать все возможное, чтобы повысить транспортные удобства при поездке наших жителей в другие регионы, обеспечить им качественную дорожную инфраструктуру», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, в общей сложности Ингушетия в 2023 году запланировала реконструкцию порядка 50 км дорог.