Дзюдо

Ингушские дзюдоисты поборются за награды юниорского первенства страны в Екатеринбурге

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11 спортсменов из Ингушетии, в том числе трое представителей СК «Чингиз», выступят на первенстве России по дзюдо среди юниоров до 21 года, которое стартовало в Екатеринбурге. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

«Братья Адам, Магомед-Амин и Ахмед Цечоевы, выступающие за «Чингиз», поборются за право стать лучшим в своем весе», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, Ахмед Цечоев попробует свои силы в весе до 66 кг, Магомед-Амин вступит в борьбу за медали в категории до 73 кг, а Адам постарается доказать свое превосходство над соперниками в весовой категории до 81 кг.

Отметим, что первенство страны среди юниоров до 21 года стартовало в столице Урала 22 ноября и продлится до 26 ноября. По информации пресс-службы федерации дзюдо России, участие в соревнованиях примут 627 спортсменов — 374 дзюдоиста и 253 представительницы прекрасного пола.

Команда Северного Кавказа станет самой многочисленной мужской сборной на данном турнире, а самой многочисленной категорией — вес 73 кг, в котором выступят сразу несколько представителей нашей республики.

Первенство России возьмет старт в 10:00 по местному времени, опережающему московское на два часа. Финальный блок соревнований будет начинаться в 17:00.

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