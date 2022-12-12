Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали бронзовыми призерами Кубка России среди взрослых

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Ингушский дзюдоист Адам Цечоев, представляющий СК «Чингиз», выиграл пять схваток из шести и стал бронзовым призером Кубка России среди взрослых в городе Калининграде.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Цечоев выступал в весовой категории до 81 кг. В первый день этих соревнований еще один ингушский дзюдоист поднялся на третью ступеньку пьедестала. Абу-Муслим Парчиев выиграл пять схваток из шести в весовой категории до 60 кг.

В схватке за третье место Абу-Муслим в начале встречи оказался в сложной для себя ситуации, получив два «шидо», следующие несколько минут борьбы Парчиев шёл вперёд и проводил атаки. Уже в конце седьмой минуты схватки он провёл победный бросок и завоевал бронзовую медаль.

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