Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Москве
Юные спортсмены из Ингушетии завоевали восемь наград различного достоинства на Всероссийском турнире среди юношей, который прошел в эти выходные в Москве.
Как стало известно нашей газете, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Мейли Костоев и Ибрагим Арчаков. Серебряных медалей удостоились Гирихан Холохоев, Исмаил Арчаков и Азраил Могушков. «Бронза» на счету Сулеймана Сакалова, Джабраила Хамхоева и Хамзата Амхадова.
Отметим, что Всероссийский юношеский турнир Nikuchadze Hall of Fame по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, мальчиков и девочек 2013 г. р. в этом году проводился уже в пятый раз. Местом проведения соревнований стал Дворец борьбы имени Ярыгина.
В состязаниях приняли участие около 200 юных спортсменов из разных регионов нашей страны.