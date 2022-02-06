Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Москве

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Юные спортсмены из Ингушетии завоевали восемь наград различного достоинства на Всероссийском турнире среди юношей, который прошел в эти выходные в Москве.

Как стало известно нашей газете, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Мейли Костоев и Ибрагим Арчаков. Серебряных медалей удостоились Гирихан Холохоев, Исмаил Арчаков и Азраил Могушков. «Бронза» на счету Сулеймана Сакалова, Джабраила Хамхоева и Хамзата Амхадова.

Отметим, что Всероссийский юношеский турнир Nikuchadze Hall of Fame по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, мальчиков и девочек 2013 г. р. в этом году проводился уже в пятый раз. Местом проведения соревнований стал Дворец борьбы имени Ярыгина.

В состязаниях приняли участие около 200 юных спортсменов из разных регионов нашей страны.

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