Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Москве

Как стало известно нашей газете, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Мейли Костоев и Ибрагим Арчаков. Серебряных медалей удостоились Гирихан Холохоев, Исмаил Арчаков и Азраил Могушков. «Бронза» на счету Сулеймана Сакалова, Джабраила Хамхоева и Хамзата Амхадова.

Отметим, что Всероссийский юношеский турнир Nikuchadze Hall of Fame по дзюдо среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, мальчиков и девочек 2013 г. р. в этом году проводился уже в пятый раз. Местом проведения соревнований стал Дворец борьбы имени Ярыгина.

В состязаниях приняли участие около 200 юных спортсменов из разных регионов нашей страны.