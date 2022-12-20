Ингушские дзюдоисты стали призерами соревнований на Кубок России в Калининграде

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, это был последний этап профессиональной серии Russian Judo Tour в уходящем сезоне. В турнире приняли участие 360 мужчин и женщин из 53 регионов страны. Они разыграли награды в 14 весовых категориях.

Цечоев Адам (81 кг) и Парчиев Абу-Муслим (60 кг) стали бронзовыми призёрами состязаний. Тренируют спортсменов Мальсагов Магомед, Оздоев Ахмед, Парчиев Алихан, Эльвира Коберник.