Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали призерами соревнований на Кубок России в Калининграде

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Ингушские спортсмены стали призёрами соревнований на Кубок России по дзюдо в Калининграде.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, это был последний этап профессиональной серии Russian Judo Tour в уходящем сезоне. В турнире приняли участие 360 мужчин и женщин из 53 регионов страны. Они разыграли награды в 14 весовых категориях.

Цечоев Адам (81 кг) и Парчиев Абу-Муслим (60 кг) стали бронзовыми призёрами состязаний. Тренируют спортсменов Мальсагов Магомед, Оздоев Ахмед, Парчиев Алихан, Эльвира Коберник.

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