Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Черкесске. Это отбор на крупные значимые турниры.

Так, Беслан Дзейтов занял первое место в весовой категории до 60 кг. Мансур Ведзижев и Алисхан Могушков завоевали «серебро» в весовых категориях до 60 и 73 кг соответственно. Третьи места достались Акромату Могушкову (до 60 кг), Умару Оздоеву (до 73 кг), Исмаилу Часыгову (до 73 кг).