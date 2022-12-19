Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

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Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по дзюдо среди взрослых памяти президента Федерации дзюдо КЧР, мастера спорта СССР Арасула Атабиева.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Черкесске. Это отбор на крупные значимые турниры.

Так, Беслан Дзейтов занял первое место в весовой категории до 60 кг. Мансур Ведзижев и Алисхан Могушков завоевали «серебро» в весовых категориях до 60 и 73 кг соответственно. Третьи места достались Акромату Могушкову (до 60 кг), Умару Оздоеву (до 73 кг), Исмаилу Часыгову (до 73 кг).

 

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