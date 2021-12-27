Ингушские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнований в Липецке

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Ингушские дзюдоисты стали призёрами Всероссийских соревнований «Мемориал заслуженного тренера России В. М. Пушкарева» среди взрослых.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Липецке. Это мастерский турнир.

Так, Умар Оздоев выиграл пять схваток из пяти и стал победителем соревнований в весовой категории до 73 кг. Рахим Угурчиев выиграл пять схваток из шести и стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 73 кг. Рустам Угурчиев также выиграл пять схваток из шести и завоевал «бронзу» в весовой категории до 81 кг.

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