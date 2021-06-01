Ингушские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Приволжского федерального округа в Дзержинске

Соревнования являются отбором на чемпионат России по дзюдо — 2021. В турнире принимали участие 143 спортсмена из 14 регионов округа.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ингушские дзюдоисты завоевали три медали на данных соревнованиях. Вахид Даурбеков (Башкортостан) занял второе место в весовой категории свыше 100 кг, Урусхан-Бек Балаев (Башкортостан) — третье место в весовой категории до 81 кг, Атам Барахоев (Башкортостан) — третье место в весовой категории до 73 кг.