Ингушские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени

Соревнования являются отбором на чемпионат России по дзюдо — 2021. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на данном турнире ингушские дзюдоисты завоевали четыре медали.

Так, Ахмед Богатырёв (Челябинская область) занял первое место в весовой категории до 66 кг, Джафар Костоев (Ямало-Ненецкий АО) — первое место в весовой категории до 90 кг, Имранбек Габасов (Тюменская область) — третье место в весовой категории до 81 кг, Измаил Хамхоев (Ямало-Ненецкий АО) — третье место в весовой категории до 90 кг.