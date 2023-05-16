Ингушские дзюдоисты успешно выступили на фестивале единоборств «Юный динамовец» в Нальчике

Как и в прошлые годы, в этот раз форум объединил представителей трех видов спорта — тхэквондо, греко-римской борьбы и дзюдо.

В этом году форум объединил более 600 спортсменов 2008-2011 годов рождения. Воспитать здоровое и сильное поколение — одна из задач мероприятия.

Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники спортшколы «Чемпион» сельского поселения Яндаре добились успехов на этих соревнованиях. Так, Ислам Боков (50 кг) завоевал золото, а Адам Боков (55 кг) — серебро.