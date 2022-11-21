Ингушские дзюдоисты успешно выступили на открытом турнире в Кабардино-Балкарии

Как стало известно «Ингушетии», победителями соревнований стали Ахмед Гамурзиев (35 кг), Абдул-Малик Богатырев (38 кг), Мансур Албогачиев (42 кг), Тагир Богатырев (+66 кг) и Алисхан Костоев (73 кг).

Бронзовые награды на счету Ахмеда Гамурзиева (25 кг), Рахима Гамурзиева (26 кг) и Османа Албогачиева (38 кг). Тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что открытый турнир по дзюдо проходил в Кабардино-Балкарии в минувшие выходные. Местом проведения соревнований стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в посёлке Залукокоаже.