Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Мичуринске

«Спортсмены пополнили копилку клуба двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями», — сказал собеседник нашего издания.

Мухамед-Амин Дзейтов и Ахмед Дзейтов стали победителями турнира в категориях до 30 кг и 46 кг соответственно. Абубакар Мальсагов (46 кг), Абдулла Мальсагов (50 кг) и Амир Евлоев (55 кг) завоевали «серебро». Магомед-Амин Гариев (26 кг), Юсуп Мальсагов (30 кг), Абдул-Малик Мальсагов (30 кг), Мухаммад Мальсагов (50 кг) и Мухаммад Мейсигов (66 кг) удостоились бронзовых наград.

Тренируются спортсмены на базе 14-ой школы в Альтиево под руководством Магомеда Мальсагова и Ахмеда Оздоева.

Отметим, что первенство спортивной школы олимпийского резерва № 4 «Мичуринск» по дзюдо проходило с 17 по 19 декабря. В соревнованиях принимали участие юные борцы 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения.