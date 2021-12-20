Дзюдо

Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Мичуринске

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Десять медалей различного достоинства завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на первенстве Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 «Мичуринск» по дзюдо, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

«Спортсмены пополнили копилку клуба двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями», — сказал собеседник нашего издания.

Мухамед-Амин Дзейтов и Ахмед Дзейтов стали победителями турнира в категориях до 30 кг и 46 кг соответственно. Абубакар Мальсагов (46 кг), Абдулла Мальсагов (50 кг) и Амир Евлоев (55 кг) завоевали «серебро». Магомед-Амин Гариев (26 кг), Юсуп Мальсагов (30 кг), Абдул-Малик Мальсагов (30 кг), Мухаммад Мальсагов (50 кг) и Мухаммад Мейсигов (66 кг) удостоились бронзовых наград.

Тренируются спортсмены на базе 14-ой школы в Альтиево под руководством Магомеда Мальсагова и Ахмеда Оздоева.

Отметим, что первенство спортивной школы олимпийского резерва № 4 «Мичуринск» по дзюдо проходило с 17 по 19 декабря. В соревнованиях принимали участие юные борцы 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения.

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