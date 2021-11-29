Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Пятигорске

По информации наставника дзюдоистов, победу в соревнованиях одержали Ахмед Гамурзиев (30 кг) и Ибрагим Цечоев (60 кг). Мансур Албогачиев (38 кг) и Алихан Костоев (60 кг) удостоились «серебра», а Магомед-Саид Гамурзиев (38 кг), Ибрагим Эсмурзиев (50 кг) и Рахьим Цечоев (+66 кг) завоевали «бронзу».

Тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Чемпион» собрал в минувшую субботу в Пятигорске юных спортсменов 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 и 2014 годов рождения. Призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, а победители в каждой весовой категории получили в подарок специальные кубки.