Дзюдо

Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Пятигорске

0

Воспитанники Мурада Богатырева стали победителями и призерами турнира по дзюдо на призы спортивного клуба «Чемпион» в Пятигорске. Об этом «Ингушетии» сообщил тренер юных спортсменов.

По информации наставника дзюдоистов, победу в соревнованиях одержали Ахмед Гамурзиев (30 кг) и Ибрагим Цечоев (60 кг). Мансур Албогачиев (38 кг) и Алихан Костоев (60 кг) удостоились «серебра», а Магомед-Саид Гамурзиев (38 кг), Ибрагим Эсмурзиев (50 кг) и Рахьим Цечоев (+66 кг) завоевали «бронзу».

Тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Чемпион» собрал в минувшую субботу в Пятигорске юных спортсменов 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 и 2014 годов рождения. Призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, а победители в каждой весовой категории получили в подарок специальные кубки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия наименее закредитованный регион России
Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
В Национальной библиотеке Ингушетии встречали гендиректора издательского дома «Гребенников»
В регионах СКФО самые низкие пенсии в России
Ингушский борец Амирхин Цечоев стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе
За прошедшие сутки в Ингушетии умерли три человека с коронавирусом
Глава Ингушетии считает, что матери всегда нуждаются в любви и поддержке детей
С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
Сулейм Чапанов из Ингушетии обеспечил себе место в сборной России по боксу среди юниоров
В сельском поселении Сагопши Ингушетии частично отключат газ

Главное

Яндекс.Метрика

 