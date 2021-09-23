Ингушские дзюдоисты выступят на чемпионате России в Майкопе

За сборную округа будут бороться Исмаил Часыгов (66 кг), Рахим Угурчиев (81 кг), Заурбек Акталиев (81 кг), Адам-Хаджи Муталиев (90 кг), Алихан Цечоев (90 кг), Ахмед Богатырев (66 кг), Абу Мургустов (73 кг), Измайл Хамхоев (90 кг) и Азамат Плиев (100 кг) выступят за Уральский федеральный округ. Атам Барахоев (73 кг), Сулейман Вышегуров (81 кг), Урусхан-Бек Балаев (81 кг) и Вахид Даурбеков (+100 кг) будут защищать честь Приволжского федерального округа, а Акроман Парчиев (73 кг) выйдет на татами в составе сборной Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, участие в чемпионате России, который пройдет в Майкопе с 23 по 26 сентября, примут 526 спортсменов — 328 мужчин и 198 женщин. Самым многочисленным составом в Адыгею приедут коллективы Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Больше всего спортсменов заявлено в легких весовых категориях — до 66 кг у мужчин и в весе до 48 кг у женщин.

Предварительные схватки как обычно будут начинаться в 10:00, финальный блок соревнований стартует в 17:00.