Ингушские дзюдоисты выступят на юниорском первенстве России в Мурманске

«Адам и Магомед-Амин Цечоевы, представляющие СК «Чингиз», вылетели в Мурманск для участия в первенстве России по дзюдо», — сказал собеседник нашего издания. По его информации, Магомед-Амин выступит в категории до 73 кг, а Адам попробует свои силы в весе до 81 кг. Тренируются спортсмены под руководством Магомеда Мальсагова.

Отметим, что помимо братьев Цечоевых нашу республику на данном турнире будут представлять Мансур Ведзижев (60 кг), Ибрахим Албогачиев (73 кг), Заурбек Акталиев, Рустам Угурчиев (81 кг) и Юнус Аксагов (+100 кг).

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет стартовало в Мурманске сегодня и завершится 20 июня. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов нашей страны. На протяжении трех дней будут разыграны награды в 14 весовых категориях — по 7 у юниоров и представительниц прекрасной половины человечества.

В первый день на татами выйдут дзюдоисты в категориях до 60 и 66 кг и девушки в весе до 48, 52 и 57 кг. Предварительные схватки стартовали в 10 утра по московскому времени, а в 17 часов начнутся поединки за медали.