Ингушские дзюдоисты завоевали 6 медалей на турнире в Железноводске

По его информации, Абдула Богатырев стал победителем в весе до 34 кг, Мансур Албогачиев и Дикасаг Торшхоев первенствовали в категориях до 38 кг и 42 кг соответственно. Магомед-Басир Гамурзиев стал серебряным призером в весовой категории до 34 кг, а Ибрагим Цечоев и Ислам Алхазуев поднялись на третью ступень пьедестала почета в весах до 55 кг и 71 кг.

Тренируются дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством Мурада Богатырева.

Отметим, что IV традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет 2007-2009 годов рождения проходил в Железноводске в выходные. Участие в нем приняли спортсмены из Ставропольского края и других регионов СКФО.