Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на первенстве России среди юниоров

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В заключительный день первенства России по дзюдо-2021 среди юниоров до 21 года ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали.

Так, по информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Магомед Елхороев занял третье место в весовой категории до 55 кг (тренеры: Султан Цечоев, Сулейман Цечоев). Мансур Ведзижев также стал третьим в весовой категории до 60 кг.

Напомним, соревнования, на которые съехались 627 спортсменов, проходили в городе Екатеринбурге.

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