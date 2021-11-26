Ингушские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на первенстве России среди юниоров
В заключительный день первенства России по дзюдо-2021 среди юниоров до 21 года ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали.
Так, по информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Магомед Елхороев занял третье место в весовой категории до 55 кг (тренеры: Султан Цечоев, Сулейман Цечоев). Мансур Ведзижев также стал третьим в весовой категории до 60 кг.
Напомним, соревнования, на которые съехались 627 спортсменов, проходили в городе Екатеринбурге.