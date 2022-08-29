Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали две медали на XI Летней спартакиаде учащихся России

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Ингушские дзюдоисты завоевали две медали на XI Летней спартакиаде учащихся России, проходящей в городе Саранске.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Абдуллах Парчиев стал победителем этих соревнований в весовой категории до 60 кг. Ислам Боков завоевал «бронзу» в весовой категории до 46 кг.

Состязания в столице Мордовии проходят в легкоатлетическом манеже. Около семисот участников из семидесяти регионов страны сошлись на татами. На открытии спартакиады побывал лидер региона Артем Здунов. За медали одних из самых престижных соревнований борются юноши и девушки до 18 лет.

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