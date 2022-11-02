Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали две золотые медали на международном турнире в Нальчике

0

Две золотые медали завоевали ингушские спортсмены на VIII Международном турнире «Кубок вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, который проходил в городе Нальчике.

По информации министерства спорта республики, в весовой категории до 42 кг первым стал Эсмурзиев Рамазан, в весовой категории до 26 кг «золотым» медалистом стал Атигов Магомед-Башир.

В спортивном ведомстве региона отдельную благодарность выразили тренерскому составу: Мальсагову Магомеду, Эсмурзиеву Дауду и Оздоеву Ахмеду.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»
Глава Ингушетии заявил, что вопросы мобилизованных будут решаться в приоритетном порядке
Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам
В Ингушетии дан старт осенней призывной кампании
Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»
В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года
В Ингушетии проведут лесозащитные мероприятия на территории более 2 тыс. га
В Музее боевой и трудовой славы Малгобека Ингушетии завершается модернизация в рамках нацпроекта «Культура»
МФЦ Ингушетии запустил Telegram-канал и создал аккаунт во «ВКонтакте»

Главное

Яндекс.Метрика

 