Ингушские дзюдоисты завоевали две золотые медали на международном турнире в Нальчике
Две золотые медали завоевали ингушские спортсмены на VIII Международном турнире «Кубок вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, который проходил в городе Нальчике.
По информации министерства спорта республики, в весовой категории до 42 кг первым стал Эсмурзиев Рамазан, в весовой категории до 26 кг «золотым» медалистом стал Атигов Магомед-Башир.
В спортивном ведомстве региона отдельную благодарность выразили тренерскому составу: Мальсагову Магомеду, Эсмурзиеву Дауду и Оздоеву Ахмеду.