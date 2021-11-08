Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали ещё две медали на юношеском первенстве России в Ижевске

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Ещё две медали на первенстве России по дзюдо 2021 года среди юношей до 18 лет завоевали ингушские спортсмены.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Имран Мужухоев стал серебряным призёром первенства в весовой категории до 55 кг, а Магомед Камурзоев стал бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг.

В соревнованиях в городе Ижевске принимают участие более 700 атлетов из семидесяти четырёх регионов страны.

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