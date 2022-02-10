Ингушские единороссы оказали материальную помощь малоимущей семье села Плиево
Региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева при содействии руководителя фракции партии в Народном собрании Ингушетии Магомета Алисханова оказала необходимую помощь малоимущей семье Шибиловых из сельского поселения Плиево Назрановского района республики.
Как сообщили газете «Ингушетия», в региональную общественную приемную партии обратилась Хади Шибилова с просьбой о приобретении кирпича для строительства дома. Строительные работы были приостановлены, так как семья относится к категории малоимущих и женщине не хватало собственных средств.
Благодаря оказанному единороссами содействию уже в настоящее время работы по строительству дома возобновлены.