Ингушские единороссы оказали материальную помощь малоимущей семье села Плиево

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Региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева при содействии руководителя фракции партии в Народном собрании Ингушетии Магомета Алисханова оказала необходимую помощь малоимущей семье Шибиловых из сельского поселения Плиево Назрановского района республики.

Как сообщили газете «Ингушетия», в региональную общественную приемную партии обратилась Хади Шибилова с просьбой о приобретении кирпича для строительства дома. Строительные работы были приостановлены, так как семья относится к категории малоимущих и женщине не хватало собственных средств.

Благодаря оказанному единороссами содействию уже в настоящее время работы по строительству дома возобновлены.

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